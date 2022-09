Teures Wohnen

Würzburg. Wohnen in der Stadt ist und bleibt ein großes Thema. Nun gibt es eine neue Untersuchung zum Preisniveau. „Die Nachfrage in zentralen Lagen war bis zum Frühjahr 2022 sehr hoch, das Preisniveau zeigte sowohl im Kauf- als auch im Mietsegment deutlich nach oben“, so beschreibt Prof. Stephan Kippes, Leiter des IVD Marktforschungsinstituts, die Lage zu Jahresbeginn auf dem Würzburger Markt für Wohnimmobilien. Kippes Aussage ist dem neuen CityReport Würzburg des Immobilienverband Deutschland (IVD) entnommen, der jetzt veröffentlicht wurde. „Aktuell deutet sich eine spürbare Dämpfung der Nachfrage seitens der Eigennutzer durch den sprunghaften Anstieg der Hypothekenzinsen an.

