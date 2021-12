Testzentren so gefragt wie nie zuvor

Osterburken/Adelsheim/Buchen. Die Adventszeit ist dafür bekannt, dass man zur Ruhe kommt und sich mit der Familie und Freunden trifft. Gerade in Corona-Zeiten will man die Liebsten aber nicht der Gefahr einer Infektion aussetzen. Im Raum Buchen bietet das DRK an neun Stationen die Möglichkeit, sich testen zu lassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Steffen Horvath, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands sagt: „„Die Auslastung ist aktuell so hoch wie nie. An allen unseren neun Standorten sind die Termine sehr stark nachgefragt.“ Deshalb hat das DRK die Testmöglichkeiten erweitert. Am 25. und 26. Dezember haben vier Stationen sogar längere Öffnungszeiten. Dabei empfiehlt Horvath, zuvor einen Termin zu vereinbaren.