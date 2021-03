Frankfurt. Am siebten globalen Klimastreik von „Fridays for Future“ haben sich am Freitag Tausende Menschen in ganz Deutschland beteiligt. Nach Angaben der Bewegung waren bundesweit mehr als 280 Aktionen unter dem Motto „#AlleFür1Komma5“ und „#NoMoreEmptyPromises“ (Keine leeren Versprechungen mehr) geplant. Wegen der Corona-Pandemie war die Zahl der Teilnehmer vielerorts beschränkt.

Viele Kundgebungen wurden im Internet übertragen, der zentrale Stream auf „fridaysforfuture.de“ fiel jedoch stundenlang aus. Allein in Köln gingen, verteilt auf mehrere Standorte in der Stadt, nach Veranstalterangaben rund 2500 Menschen auf die Straße. epd