Tafelläden brauchen Hilfe

Wertheim. In den Tafelläden wird die Ware knapp. Wegen des Kriegs in der Ukraine steigt die Zahl der Kunden. Und weil im Einzelhandel manche Grundnahrungsmittel rar sind, sinkt das Angebot. Die Organisatoren benötigen dringend Lebensmittelspenden. Der anschwellende Flüchtlingsstrom lässt die Nachfrage enorm steigen. Dieter Adelmann, der den Laden in Wertheim leitet, schätzt die Zunahme auf fast 50 Prozent. „Wir haben an jedem Öffnungstag zusätzliche Kunden.“ In der vergangenen Woche habe man 15 neue Familien mit Lebensmitteln versorgt.

Zudem zeigt ein anderer Effekt des Kriegs Wirkung: Im Einzelhandel wird die Ware knapp – auch wegen sogenannter Panikkäufe oder Lieferproblemen. Grundnahrungsmittel wie Mehl, Zucker und Öl sind oftmals ausverkauft.

