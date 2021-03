Creglingen. Die Heizung im örtlichen Schulzentrum funktioniert nicht mehr richtig. Vor der Entscheidung, wie die Wärmeversorgung künftig erfolgen soll, hat sich die Stadt fachmännischen Rat geholt. Die Pelletheizung im Schulzentrum läuft bereits seit rund 16 Jahren. Wobei: Reibungslos arbeitete die Anlage selten, wie in der Sitzung des Gemeinderats in der Creglinger Mehrzweckhalle mehrfach zu hören war. Kürzlich hat der Betreiber, eine Firma aus Oberkirch, der Verwaltung mitgeteilt, dass einer der beiden Pelletkessel defekt sei und der zweite Kessel der nächsten Heizperiode womöglich ebenfalls nicht mehr standhalte. Da die Kosten für eine neue Heizung bei bis zu 200 000 Euro liegen könnten, hat die Stadt einen Fachmann zu Rate gezogen. Ein weiteres Problem: die Stadt hängt in einem Wärme-Liefervertrag fest.