Stuttgarter Saloniker gastieren im Wildbad in Rothenburg

Rothenburg. Seit vielen Jahren bereichern die Stuttgarter Saloniker die Kulturlandschaft. Sowohl mit leichter Muse als auch mit Klassik sowie Programmen für Kinder sorgen die Musiker in unterschiedlichen Formationen für beschwingte Stimmung. Ihren Stammsitz haben die Saloniker in der Villa Franck, wo die Salonkultur der Jahrhundertwende nicht nur konserviert, sondern auch kultiviert wird. Die Saloniker bieten durch ihre Vielfältigkeit eine farbenreiche Konzertauswahl. Maestro Patrick Sieben weiß genau, was eine gute Show braucht und wie das Publikum mit einzigartigem Charme und Humor durchs Konzert zu führen ist. Anmeldung zum Konzert am Sonntag, 1. Mai, um 15 Uhr ist per e-Mail an kultur@wildbad.de oder telefonisch unter 09861/9770 erforderlich. Bild: Saloniker

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1