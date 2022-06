Studenten aus aller Welt in der Kurstadt

Bad Mergentheim. Mit gerade einmal 20 Studenten fing im Herbst 2002, also vor zwei Jahrzehnten, alles ganz klein an. In der obersten Etage des Archivbaus des Schlosses zog die Außenstelle der damaligen Berufsakademie (BA) ein – mit einem Hörsaal, einer Mini-Bibliothek und ein paar Verwaltungsbüroräumen. Professor Dr. Axel Gerloff hat der BA ab April 2003 mit aus den Kinderschuhen geholfen und hier in der Kurstadt etwas ganz Neues mit aufgebaut, wie er im Redaktionsgespräch berichtet.

Auf 20 Jahre blickt man jetzt im Herbst zurück und so starten die Fränkischen Nachrichten heute eine kleine Serie. Aus 20 wurden rund 500 Studenten. Aus der Berufsakademie wurde die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) mit dem Campus Bad Mergentheim. Gast-Studenten und -Dozenten kommen aus aller Welt ins Taubertal.