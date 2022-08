Streunende Katzen sind ein Problem

Walldürn/Region. Wir haben zehn nach zwölf“, sagt Kerstin Hermsdorf-Sauer vom Tierschutzverein Buchen und Umgebung. Sie meint damit die Situation der zahlreichen Streunerkatzen in der Region. „Das ist ein richtig großes Problem“, fügt sie an. Weil die Tiere nicht kastriert seien, würden sie sich seit Jahren unkontrolliert vermehren. So seien regelrechte „Hotspots“ entstanden.

In Walldürn laufen aktuell etwa 40 herrenlose Tiere herum. Ähnlich hoch sind die Zahlen in Erfeld, Hardheim, Buchen, Bödigheim und Osterburken. Auch dort kamen über die Jahre immer mehr Katzen hinzu.

Das Problem könne laut Hermsdorf-Sauer nur gelöst werden, wenn die Tiere kastriert und gekennzeichnet werden. Auch eine „Katzensteuer“ könnte ihrer Meinung nach helfen. Sie will an die Kommunen appellieren.