Streiks für mehr Geld

Berlin. In Deutschlands Kitas ist Erziehungsarbeit immer noch weitgehend Frauensache. Aus Sicht der Gewerkschaften fehlt es dabei an Wertschätzung. Deshalb riefen sie am Dienstag, dem Welt-Frauentag, zu Warnstreiks auf.

Bundesweit waren Tausende Erzieherinnen und Erzieher an kommunalen Kitas und andere Beschäftigte sozialer Berufe für mehr Einkommen und bessere Bedingungen auf die Straße gegangen. Die Gewerkschaft Verdi wollte damit den Druck in den Tarifverhandlungen erhöhen. Zu Warnstreiks aufgerufen waren auch kommunale Beschäftigte der sozialen Dienste und der Behindertenhilfe. Verdi fordert keine Lohnerhöhung, sondern höhere Eingruppierungen der sozialen Berufe in den Besoldungsstufen. dpa

