Start mit 200 Terminen

Neckar-Odenwald-Kreis/Buchen. Der zweiten Impfstützpunkt im Neckar-Odenwald-Kreis in Bödigheim geht am 14. Dezember mit zunächst zwei Impfteams in den Betrieb. Ermöglicht wird dies durch weitere Impfteams, die der Landkreis aufgestellt hat. Zunächst wird eines der Teams der Neckar-Odenwald-Kliniken von Fahrenbach nach Bödigheim verlagert, so dass in Bödigheim ein Team der Neckar-Odenwald-Kliniken und eines des Landkreises rund 200 Impfungen am Tag durchführen können. Der Zutritt zum regionalen Impfstützpunkt ist nur mit einem zuvor gebuchten Termin möglich. Freies Impfen ohne Termin findet nicht statt. Die Terminvergabe erfolgt über ein Onlinesystem sowie telefonisch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1