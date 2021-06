Stadion voll, Universität leer

Odenwald-Tauber. Wie haben Studenten die Corona-Pandemie erlebt? Welche Vor- und Nachteile ergeben sich aus der Online-Uni? Studierende, die 2020 angefangen haben, kennen die meisten ihrer Kommilitonen nur aus Videokonferenzen oder Chats in Social-Media-Kanälen – aber nicht persönlich.

Schüler kehren in den Präsenzunterricht zurück, und in der Münchner Allianz-Arena feuern knapp 14 000 Zuschauer ihre Mannschaft an. Doch die Studierenden können noch nicht wieder zurück in die Hörsäle. Diese Regeln stoßen nicht bei allen Studenten auf Verständnis. Welche Probleme und Vorzüge die Online-Uni für die jungen Erwachsenen hat, haben die FN nachgefragt.