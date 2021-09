Staatsanwaltschaft Heilbronn: Akten im Müll gelandet

Heilbronn. Im Prozess um unbearbeitete Akten im Müll ist eine Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft Heilbronn freigesprochen worden – wegen mangelnder Beweise. Das Amtsgericht Heilbronn gehe aber aufgrund der Aussagen von Kollegen der 29-jährigen Justizobersekretärin davon aus, dass die Frau die Straftat begangen haben könnte, sagte ein Gerichtssprecher. Die Anklage hatte auf Urkundenunterdrückung und Verwahrungsbruch gelautet. Die Frau hatte bestritten, von März bis Mai 2020 Dokumente unbearbeitet weggeworfen zu haben. Ihr Büro sei wegen des dortigen Faxgeräts immer offen gewesen, sagte sie. So hätten andere unbemerkt Dokumente von ihrem Schreibtisch in den darunter stehenden Altpapierkarton befördern können. In der Abteilung der Anklagebehörde sei es immer wieder zu heftigen Streitereien gekommen, hatten Zeugen ausgesagt.

