Spürnasen erschnüffeln Kadaver

Mosbach. Beim „Training Center Retten und Helfen“ (TCRH) in Mosbach werden in den nächsten Monaten 70 Hundegespanne ausgebildet, die bei der Suche nach verendeten Wildschweinen helfen können. So soll die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest eingedämmt werden. Noch hat die Tierseuche den Neckar-Odenwald-Kreis nicht erreicht. Doch die Experten sind sich sicher, dass die Schweinepest in der Region auch ankommt, früher oder später. Im Stuttgarter Landwirtschaftsministerium ist man beunruhigt, in großer Sorge sind die Schweinehalter. Die Jäger sind aufgefordert, das Schwarzwild stärker zu bejagen, denn von ihm könnte die Krankheit auf die Zuchtbestände übertragen werden.

