Jagsthausen. Erneut durchkreuzt die Pandemie künstlerische Pläne: Die Burgfestspiele Jagsthausen haben die Spielzeit 2021 auf 2022 verschoben. Diese Entscheidung fiel den Verantwortlichen nicht leicht, doch, so hieß es, „lässt die weiterhin unvorhersehbare Corona-Entwicklung uns keine andere Wahl.“

Für die Burgfestspiele Jagsthausen stand von Anfang an fest, dass in ihrer Entscheidung die Gesundheit der Zuschauer, der Ensemblemitglieder und aller anderen Mitarbeiter oberste Priorität hat. „Natürlich hat die Zusage des Landes der Förderung aus dem Corona-Nothilfefonds ermöglicht, viele Szenarien zu überdenken, aber in der fortdauernden kritischen Situation ist eine Spielzeit nicht verantwortungsvoll umsetzbar“, teilte Geschäftsführer Roland Halter die Entscheidung der Festspiel-Geschäftsführung mit.