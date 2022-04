Spenden für die Ukraine sammeln

Bad Mergentheim. Die Historische Deutschorden-Compagnie begeht am 23. und 24. April den traditionellen St. Georgstag in Bad Mergentheim. Besonders kann sich die Deutschorden-Compagnie in diesem Jahr über den Besuch des Hochmeisters des Deutschen Ordens, Generalabt Frank Bayard freuen, der als Zelebrant der Messe am Sonntag einen aktiven Part im Programm übernehmen wird. Frank Bayard, der in Püttlingen im Saarland geboren wurde, ist am 22. August 2018 durch das Generalkapitel zum 66. Hochmeister des Deutschen Ordens gewählt worden. Als Generalabt steht er dem 1190 gegründeten Orden und seinen Gliederungen vor. Der Deutsche Orden hat seinen Sitz in Wien, wohin er nach der Mergentheimer Residenzzeit verlegt wurde.

Die Veranstaltung steht auch unter den Eindrücken des Krieges in der Ukraine, weshalb sich die Compagnie dazu entschieden hat, kein Salutschießen durchzuführen. An den beiden Tagen wird es eine gemeinsame große Spendenaktion der Beteiligten geben, um den Menschen in der Ukraine zu helfen.

