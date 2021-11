Spannende Ausstellung

Würzburg. Eine Ausstellung mit dem Titel „1821 – Bruch, Beginn, Wandel. 200 Jahre neues Bistum Würzburg“ ist in Archiv und Bibliothek des Bistums Würzburg eröffnet worden. In der älteren Geschichtsforschung würden die Säkularisation und der damit verbundene Umbruch häufig als Beraubung und als zerstörerischer Angriff auf die katholische Kirche gesehen, sagte Generalvikar Dr. Jürgen Vorndran. „Erst mit zunehmender Distanz wurde sie nicht nur als gewalttätiges Ende einer alten Ordnung, sondern auch als Chance für einen positiven Neuanfang erkannt.“ Dieser habe die Kirche in den Stand versetzt, sich wieder auf ihre Aufgaben zu besinnen und als religiös-geistliche Instanz zu wirken. „Nehmen wir als Bistum Würzburg die Aufgabe an, Kirche im Übergang zu gestalten“, sagte er.

