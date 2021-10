Soul und Klassik nacheinander

Weikersheim. Gleich zwei hervorragende Musikveranstaltungen sind in der Tauberphilharmonie zu erleben. Am Donnerstag, 4. November, tritt das Duo „Friend’n Fellow“ auf und am 5. November spielt das Landesjugendorchester Baden-Württemberg.

Friend’n Fellow, das ist die Sängerin Constanze Friend und ihr musikalischer Begleiter an der Gitarre, Thomas Fellow. Mehrere Male schon traten sie im Jeunesses-Keller auf und begeisterten das Publikum. Der Schaffensprozess der beiden Ausnahmemusiker klingt retrospektiv wie ein Lehrstück über qualitatives Songwriting, konstanten Output und die rauschhafte Kraft des Live-Auftritts. Es sind jene Merkmale, die das Duo im Zeitalter des digitalen Mainstreams herausragen lassen.

Inspiriert wurden sie von Größen wie Ray Charles, Al Jarreau und Luther Allison. Letzterer prägte in den 90er Jahren durch gemeinsame Auftritte die musikalische Entwicklung des Duos. Stil und Besetzung bleiben ungewöhnlich, da der Klang einer mehrköpfigen Band auf zwei Elemente übertragen wird – Gitarre und Stimme. Sie gastieren im Wittenstein-Saal, Konzertbeginn ist 19.30 Uhr am 4. November.

Am nächsten Abend spielen die besten musikalischen Nachwuchstalente aus Baden-Württemberg. Sie alle begeistern mit unbändiger Spielfreude, mitreißenden Interpretationen und herausragendem künstlerischen Niveau. In Weikersheim präsentiert das Orchester mit Wagner und Bruckner ein starkes Programm, in dem auch solistische Fähigkeiten der jungen Musiker*innen gefordert sind: hoch romantisch, hoch dramatisch, und nicht nur die Blechbläser lassen es richtig „krachen“. Zwischendrin ist das kurze, eigenwillige Werk des französischen Komponisten André Jolivet, auch durch seine ungewöhnliche Besetzung für Trompete, Klavier und Streicher ein absoluter Hinhörer. Beginn des Konzerts ist um 19.30 Uhr im Konzertsaal der TauberPhilharmonie. Saalöffnung jeweils eine halbe Stunde vor Konzertbeginn.

Das Konzert findet im Rahmen von zwei:takt statt und umfasst eine Konzertreihe von Jeunesses Musicales Deutschland und TauberPhilharmonie Weikersheim.