Sorge um Lieferketten und Energie

Main-Tauber-Kreis/Heilbronn. Die Unterbrechung der Lieferbeziehungen zu Russland und der Ukraine ist laut Experten „zwar für einzelne Unternehmen schmerzlich, aber für Deutschland verkraftbar“. Problematischer sieht es dagegen bei der Energieversorgung aus.

Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat auch Folgen für Unternehmen in der Region. Zahlreiche Firmen haben enge wirtschaftliche Beziehungen – sowohl in der Ukraine als auch in Russland. Die Industrie- und Handelskammer und ebenso die Handwerkskammer äußern ihre Sorgen. Die von den USA sowie der EU beschlossenen Wirtschaftssanktionen seien sehr weitreichend und kämen „fast einem Totalembargo gleich“.

