Sonderrieter tanzten den Hammel aus

Sonderriet. Bei der „Sunnerder Kerwe 2022“ am Sonntag in der Mehrzweckhalle wurde das Dorfgeschehen glossiert und der Hammel ausgetanzt. Veranstalter war der TSV Sonderriet.

Kerwepfarrer Johannes Kraft wurde von mehreren wichtigen Kerwe-Persönlichkeiten unterstützt. Die Aufgaben des Hammelführers übernahm Jonas Dillinger. „Metzgerin“ war Carla Flicker. Vor ihr musste der echte Hammel jedoch keine Angst haben. Als Schirmträger fungierte Jannek Hildenbrand. In die Rolle des „Kerwemanns“ schlüpfte Anna-Marlen Seitz und in die der „Kerwefrau“ Silas Wojcik.

Goldene Kerweregel

In Krafts Kerwepredigt kamen viele besondere Begebenheiten, die sich in den vergangenen Jahren in der Ortschaft ereignet hatten, ans Tageslicht. Dabei wurden allerdings der goldenen Kerweregel entsprechend keine Namen genannt.

Kraft berichtete beispielsweise von einer Hochzeit, die wegen einer Corona-Infektion nach einem Konzertbesuch verschoben werden musste. Er wusste auch von einem Verkehrsteilnehmer, der gleich mehrere Verkehrsschilder und eine Verkehrsinsel überfahre habe. Im Grundweg gebe es eine Straßenlaterne, die mal an, mal aus sei. „Immer wenn ich vorbeikomme, geht sie aus“, bekannte der Kerwepfarrer. Er berichte auch von den Holzdiebstählen. Wegen der steigenden Nachfrage bliebe immer weniger auf den Stapeln liegen. Weiter sorgte er sich um die Folgen der Stromeinsparungen. Schlag 21 Uhr müsse in städtischen Gebäuden Schluss sein, scherzte er: „Mal schauen, wie lange das Mikro noch geht, bevor uns die Stadt den Strom abdreht.“

Zu den geplanten Windrädern an der Mülldeponie erklärte Kraft, diese würden im Internet bestellt und bei Nacht und Nebel aufgestellt. Apropos Mülldeponie, zum letzten Brand dort habe man die Sonderrierter Feuerwehr nicht mitalarmiert. Vielleicht wisse man, dass diese es können, und wollte den anderen Abteilungen Übungsmöglichkeiten bieten, mutmaßte er über den Grund. Für die Zeitung fehle der Austräger. Deshalb könne man an der Bushaltestelle die Zeitungen vom September lesen, berichtete er weiter.

Auch der Ortsvorsteher blieb nicht unerwähnt: unter anderem wegen der neuen Bänke und der gesperrten Zufahrt beim Mehrgenerationenspielplatz. Zur Musik des Duos „Happy-Music“ wurde anschließend von vielen Paaren der Hammel ausgetanzt. Sieger und damit Kerwepaar wurden Judith und Clemens Frenzel.