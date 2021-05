Söder gegen Erhöhungen

Berlin/München. Der CSU-Vorsitzende Markus Söder lehnt Steuererhöhungen nach der Bundestagswahl im Herbst ab. „Wir sind klar gegen Steuererhöhungen“, sagte der bayerische Ministerpräsident dieser Redaktion. „Wie kann man in einer Zeit, in der wir Aufschwung brauchen, die Steuern erhöhen? Die linken Parteien fordern Vermögenssteuern, die den Mittelstand ersticken und verfassungswidrig wären. Ich bin der festen Überzeugung: Steuersenkungen bringen auf Dauer mehr Steuereinnahmen als Steuererhöhungen“, sagte Söder. Die CSU wolle „eher Steuern senken über eine Klimasteuerreform“, so der Parteivorsitzende. dpa/eb

AdUnit urban-intext1