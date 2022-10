So schützt man sich vor Holzdiebstahl

Hardheim. Die Preise steigen, auch für das Brennholz. Für einen Festmeter Buche zahlt man in Hardheim jetzt beispielsweise 80 Euro, vorher waren es 55 Euro. „Im Vergleich zu anderen Energieträgern ist das aber noch eine moderate Steigerung“, sagt Revierleiter Florian Pogorzelski. Dennoch befürchten die Experten, dass die Zahl der Holzdiebstähle im Winter drastisch zunehmen wird, auch in der Region. Man kann oder will sich das Brennholz nicht mehr leisten und bedient sich deshalb unerlaubt an dem Eigentum anderer. Doch das ist illegal. Noch seien die bekannt gewordenen Fälle des Holzklaus überschaubar, berichtet Pogorzelski. Der Förster gibt Tipps, wie man sich vor den Dieben schützt.

