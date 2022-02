„Sind ständig in Kontakt“

Heidelberg/Kiew. 2000 Kilometer liegen zwischen Kiew und Heidelberg. In der Ukraine herrscht Krieg. Menschen müssen die Stadt verteidigen, suchen Schutz in U-Bahn-Stationen oder begeben sich auf die Flucht. In großer Sorge sind Albrecht Metter, Vorstandsvorsitzender des Software-Unternehmens Ameria AG, und seine rund 30 Mitarbeiter: Neben dem Firmensitz im Heidelberg Innovation Park gab es einen weiteren in Kiew. Dort waren ebenfalls 30 Menschen beschäftigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während zehn in der vergangenen Woche ausgeflogen wurden – einer mit der letzten Lufthansa-Maschine, die noch nach Deutschland flog. 20 Beschäftigte sind aktuell auf der Flucht – von Kiew aus über mehrere Routen gen Westen. „Wir sind ständig mit ihnen im Kontakt“, berichtet der besorgte Chef.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2