Siegesfeier mit Konfliktpotenzial

Moskau. Zwischen Gedenken und Kräfteschau: Am Wochenende wird in Russland der „Tag des Sieges“ gefeiert. Traditionell zieht dabei eine Militärparade durch Moskau und die Armee zeigt ihre Stärke. Erinnert wird am 9. Mai, schon in der Sowjetunion ein gesetzlicher Feiertag, an den Sieg über Nazi-Deutschland 1945 und das Ende des Zweiten Weltkriegs. Am Mittwoch überflogen Kampfhubschrauber der Luftwaffe zur Übung die Basilius-Kathedrale (unser Bild). Für den russischen Präsidenten Wladimir Putin werden die Feierlichkeiten allerdings durch viele politische Konflikte überschattet: Russische Oppositionelle haben etwa ein geplantes Gesetz über Beschränkungen für Kandidaten bei der Dumawahl als gezielten Angriff auf Unterstützer des inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny kritisiert. red (Bild: dpa)

