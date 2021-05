Setzt Löw auf Müller?

München. Joachim Löw holt einem Medienbericht zufolge Thomas Müller in die Fußball-Nationalmannschaft zurück. Wie die „Bild“-Zeitung am Montag berichtete, wird der Ex-Weltmeister von 2014 im Aufgebot der DFB-Auswahl für die Europameisterschaft in diesem Sommer stehen. Ob auch der Dortmunder Verteidiger Mats Hummels, der wie Müller und Jérôme Boateng von Löw im März 2019 aus der Nationalmannschaft aussortiert worden war, auch zurückkehrt, ist unklar. Löw selbst hatte am Donnerstag in der ARD betont, dass er seine Entscheidung erst am Mittwoch bei der offiziellen Nominierung der insgesamt 26 EM-Spieler verkünden wird. dpa

