Königshofen. Zehn Stunden Präsenzunterricht in zwei Wochen. Daneben ist die Notbetreuung zu organisieren, die Vorrang hat. Durch den Wechselunterricht, den das Kultusministerium in Stuttgart den Grundschulen nach der Corona-Öffnung verordnet hat, kommen auf die Bildungseinrichtungen einige Herausforderungen zu. Von den organisatorischen Schwierigkeiten berichtet Schulleiterin Katharina Ott von der Turmbergschule in Königshofen. Auch sie würde gerne mehr Unterricht anbieten, hat dafür aber keine personellen Reserven.

Für die Kinder, aber auch die Lehrerinnen war die erste Woche Wechselunterricht sehr intensiv. „Alle haben sich gefreut, wieder in die Schule gehen zu dürfen“, erzählt Katharina Ott.