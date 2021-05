Schulkinder erschossen

Moskau. Bei einem bewaffneten Angriff auf eine Schule in Russland sind mindestens neun Menschen getötet worden. Die meisten Opfer waren Schüler der achten Klasse, die am Dienstag in der Großstadt Kasan ihre zweite Unterrichtsstunde hatten. Die Behörden in der Republik Tatarstan schlossen zunächst einen terroristischen Hintergrund aus. Ein 19-Jähriger wurde festgenommen. Den Behörden zufolge handelte es sich um einen Einzeltäter. Kremlchef Wladimir Putin will als Konsequenz aus der Tat das Waffengesetz verschärfen.

Warum der festgenommene 19-Jährige mit einer Waffe um sich geschossen haben soll, ist zunächst weitgehend unklar. Medienberichten zufolge wurde er kürzlich wegen Schulden von einer Berufsschule verwiesen. dpa