„Schule als Heimat sehen“

Hardheim. 19 Jahre lang war Harald Mayer Rektor in Hardheim – erst an der Realschule, dann, nach dem Zusammenschluss mit der Grund- und Hauptschule, am Walter-Hohmann-Schulverbund. Heute ist nun sein letzter Schultag. Und die Fränkischen Nachrichten haben ihn zu einem Doppel-Interview getroffen, gemeinsam mit seinem Nachfolger Steven Bundschuh. Die beiden verbindet eine lange Geschichte: In Mayers erstem Jahr als Rektor der Hardheimer Realschule besuchte Bundschuh – damals noch Teenager – die zehnte Klasse und war damit in Mayers erstem Abschlussjahrgang. Im Gespräch blickt Harald Mayer auf seine Zeit als Schulleiter zurück und erzählt, worauf er sich am meisten im Ruhestand freut. Außerdem verrät Steven Bundschuh, was er als seine größte Herausforderung sieht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1