„Schritt zurück in Normalität“

Buchen. Mit großer Freude eröffnete Harald Kielmann, Vorsitzender des Kunstvereins Neckar-Odenwald, am Sonntag die erste Ausstellung seines Vereins in Buchen in diesem Jahr. Normalerweise organisiere der Verein in Buchen vier Ausstellungen im Jahr. Wegen der Corona-Maßnahmen hätte jedoch eine im Mai geplante Ausstellung nicht stattfinden können.

Die aktuelle Schau im „Vis-à-vis“ besteht aus Original-Werken, die an den Wänden hängen beziehungsweise im Raum stehen, und aus Reproduktionen auf Din-A3-Papier, die auf dem Boden ausliegen. Während die Kunstwerke über unterschiedliche Größen verfügten, habe man für die Reproduktionen eine einheitliche Größe gewählt.