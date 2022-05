„Schreiben der Stadt nie bekommen“

Tauberbischofsheim. Ein Leser wandte sich an die FN, weil er sich von der Stadt Tauberbischofsheim nicht gut behandelt fühle. Hintergrund: Der Mann ist Dauerparker in der Tauberbischofsheimer Schlossgarage, für die die Gebühren ebenso wie für die Tiefgarage in der Ringstraße erhöht worden sind.

Er sollte nun nachzahlen. Von dieser Erhöhung wusste der Mann genauso wenig wie seine Kollegen, betonte er gegenüber den FN. Zudem war der Brief mit einem Datum in der Zukunft verfasst, was ihn ebenfalls ärgerte.

Die Stadt hob gegenüber unserer Zeitung hervor, dass sie die betroffenen Bürger allesamt per Brief über die Gebührenerhöhung Anfang letzten Jahres informiert habe. Aussage gegen Aussage also.

Der Tauberbischofsheimer Bürger hat seinen Parkplatz in der Schlossgarage nun gekündigt.