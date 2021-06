Das größte Fantasy-Festival Deutschlands kommt nach Bad Mergentheim. Am Wochenende bekamen Neugierige bereits einen Vorgeschmack auf das bunte und familienkompatible Spektakel „Annotopia“.

Das Festival ist neu und schräg, kurios und bizarr, aber immer voller Liebe zum Detail. Wer am Samstag in der Bad Mergentheimer Innenstadt bummelte, konnte sich einen ersten Eindruck verschaffen, was

...