Schon wieder Unterricht von daheim

Buchen/Osterburken. Kaum hatten sich Schüler, Lehrer und Eltern an den Wechselunterricht gewöhnt, ist damit an diesem Freitag schon wieder Schluss. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Neckar-Odenwald-Kreis lag an drei aufeinander folgenden Tagen bei über 165 – somit greift die „Bundesnotbremse“.

AdUnit urban-intext1

Das Landratsamt informierte am Mittwochvormittag darüber, dass die Schulen ab Freitag wieder in den Fernlernunterricht wechseln müssen. Ausgenommen seien die Abschlussklassen und Förderschulen.

Wie finden das eigentlich die Schulen? Die Fränkischen Nachrichten haben sich stellvertretend beim Burghardt-Gymnasium in Buchen und der Realschule Osterburken umgehört. Frust und Enttäuschung sind demnach bei den Schülern groß.