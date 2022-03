Schock ist Menschen anzumerken

Weikersheim. Hunderttausende gingen am Wochenende in Deutschland auf die Straßen, um gegen Putins Angriffskrieg auf die Ukraine zu protestieren. Auch in Weikersheim fand eine eindrucksvolle Friedenskundgebung mit 400 Teilnehmern statt. Der Schock über den am 24. Februar in Europa ausgebrochenen Krieg war den Menschen am Freitag auch zwei Wochen nach dem Beginn der Invasion noch deutlich anzumerken. Es ist ruhig auf dem Platz, Luftballons, Plakate, Kleidungsstücke in den ukrainischen Landesfarben setzten ein klares, gemeinsames Signal: Es ist nicht recht, dass Putin die Ukraine mit Krieg überzieht. Das muss ein Ende haben. Als „Menschen des Friedens“ begrüßte Martina Seyfer (SPD) die vielen Teilnehmer, alle immer noch fassungslos angesichts Flucht, Leid und Sterben in der Ukraine. In Solidarität gelte es, alle aufzurufen, sich gegen Gewalt einzusetzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1