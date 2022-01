Schnelltests sind keine „Mülltreiber“

Buchen. Seit 3. Juli 2021 hat der Plastikstrohhalm in der gesamten EU ausgedient – aus Umweltschutzgründen. Doch aktuell belasten zig Tonnen Müll aus Corona-Tests die Umwelt. Die Fränkischen Nachrichten haben sich erkundigt, wie die Abfallwirtschaft im Neckar-Odenwald-Kreis damit umgeht. „Was wir auffällig beziffern können, ist die Steigerung bei der Wertstoffsammlung ,Gelbe Tonne/Duales System Deutschland’, also die reinen Verpackungen“, sagt Martin Hahn, Leiter der Unternehmenskommunikation der Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald (KWiN). „Eine Steigerung aufgrund von Masken und Testmaterial können wir belegbar nicht beziffern“, so der Unternehmenssprecher. mg

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1