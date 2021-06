Schnellerer Umstieg zu den Bussen

Tauberbischofsheim. Ihren Service auf dem Bahnhof in Tauberbischofsheim möchten die Verantwortlichen der Westfrankenbahn bis zum Ende des Jahres Schritt für Schritt verbessern. Das Konzept sieht vor, künftig die Fahrgäste mit detaillierteren Lautsprecheransagen und elektronischen Anzeigen darüber zu informieren, auf welchem der beiden Gleise die Züge abfahren.

Weiter ist geplant, dass nachfragestarke Züge auf Gleis eins (Zentrumsseite) in den Bahnhof einfahren. Davon würden besonders Pendler und Schüler profitieren, die in der Kreisstadt zwischen Zug und Bus umsteigen. Zwischen dem Bahnsteig am Empfangsgebäude und dem Zentralen Omnibusbahnhof hätten die Umsteiger kurze Wege.