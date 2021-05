Schnelle Bahnlinien durch Europa

Berlin. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer dringt auf den Ausbau grenzüberschreitender Hochgeschwindigkeits- und Nachtzüge, um die Klimaschutzziele in Europa zu erreichen. „Es soll schnell, direkt und ohne Umsteigen gehen“, sagte der CSU-Politiker anlässlich einer Fachkonferenz am Montag in Berlin. Es gelte, Anreize zum Umsteigen vom Flugzeug auf die Bahn zu schaffen und den Menschen „nichts zu verbieten“. Scheuer forderte mit Blick auf attraktivere Bahnangebote Unterstützung für Großprojekte zum Ausbau von Strecken ein.

Der Minister hatte vergangenes Jahr ein Konzept für ein Comeback des 1987 eingestellten „Trans-Europ-Express“ (TEE) vorgestellt und in der EU um Unterstützung geworben. Zur Konferenz sollten Erklärungen vorgestellt werden, mit denen Staaten Unterstützung bei der Entwicklung schneller Verbindungen, eines europäischen Taktfahrplans oder einer Buchungsplattform zusichern. Dazu gehörten TEE-Strecken, die „in naher Zukunft“ umgesetzt werden könnten, sagte Scheuer. Das Konzept sieht zunächst Direktverbindungen vor, für die kein größerer Streckenausbau nötig ist – etwa Linien zwischen Amsterdam und Rom, Paris und Warschau oder Berlin und Barcelona. dpa