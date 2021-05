Scheune brannte komplett nieder

Prichsenstadt. Aus noch ungeklärter Ursache ist am frühen Montagmorgen eine Scheune bis auf die Grundmauern abgebrannt. Etwa gegen 4.40 Uhr ging am Montagmorgen bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über den Brand einer Scheune zwischen Prichsenstadt und Neues am Sand ein. Die Feuerwehren waren mit rund 70 Einsatzkräften schnell vor Ort. Es konnte jedoch nicht mehr verhindert werden, dass die Scheune bis auf die Grundmauern abgebrannt ist.

Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Würzburg übernommen. Die Brandfahnder versuchen nun insbesondere die genaue Ursache zu klären. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 25 000 Euro. Eine vorsätzliche Brandlegung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht daher Zeugen.