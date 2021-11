Schauspieler sind in Quarantäne

Wie Würzburgs Intendant Markus Trabusch bei der Premiere von Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ auf Nachfrage den Fränkischen Nachrichten mitteilte, gab es trotz zweifacher Impfung des gesamten Schauspiel-Ensembles am Mainfranken Theater Würzburg sogenannte Impfdurchbrüche, also Infektionen bei Geimpften mit Symptomen.

Die vorgeschriebene Quarantäne führt zum Ausfall der Vorstellungen von „Grenzen“ am 1. und 7. Dezember, von „Und jetzt: die Welt!“ am 9. Dezember, von „Trash Lab: Merry Crisis“ am 10. Dezember und der Premiere „Der kaukasische Kreidekreis“ am 4. Dezember, für die ein neuer Termin noch mitgeteilt wird.

Die Veranstaltungen der Sparten Musiktheater und Tanz sowie Konzerte (Kammerkonzerte, Chor, Philharmonisches Orchester Würzburg) finden weiterhin wie im Spielplan angekündigt statt. ferö