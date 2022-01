Schauen und erkennen, was gut ist

Buchen. Schöne Dinge sind eine Leidenschaft von Brigitte und Dieter Seitz. Das Ehepaar hat bis 1996 ein Modehaus mit langer Tradition in Buchen betrieben – und im Laufe der Jahrzehnte eine Kunstsammlung zusammengetragen.

In den nächsten Tagen hat man noch einmal die Gelegenheit, einen Blick auf ausgewählte Werke dieser Sammlung zu werfen. Die Ausstellung „Begegnung“ im Buchener Kulturforum „Vis-à-Vis“ ist noch am Freitag und am Sonntag zu sehen. Kombiniert sind die Gemälde des 19. und frühen 20. Jahrhunderts mit modernen abstrakten Werken des Malers und Kurators Werner Zeh – ein reizvoller Kontrast.

Über ihre Art, Kunst zu betrachten und zu sammeln erzählen Brigitte und Dieter Seitz im FN-Gespräch.

