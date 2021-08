Schädlinge mögen Kunst

Würzburg. Eine Lücke klafft derzeit in der Dauerausstellung im Museum am Dom in Würzburg. Der „Streichholzaltar“ des Hammelburger Künstlers Robert Höfling (1919-1997) wurde Mitte Juli abgebaut und im Depot des Museums in einem Spezialzelt gegen Schädlingsbefall behandelt. Brotkäfer hatten sich in den angekohlten Kartoffeln eingenistet, mit denen Höfling Teile seines Werks gestaltet hat.

„In der zeitgenössischen Kunst werden die ungewöhnlichsten Materialien verwendet“, sagt Museumskurator Michael Koller. So bedrohen nicht nur Licht und Feuchtigkeit, sondern in manchen Fällen eben auch Schädlinge die Kunstwerke. Um sie vor Schaden zu bewahren und ungebetene „Gäste“ rechtzeitig zu entdecken, gibt es im Museum eine Reihe von Vorsorgemaßnahmen.