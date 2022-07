Der Um- und Erweiterungsbau am Burghardt-Gymnasium Buchen (BGB) verteuert und verzögert sich. Bei der Gemeinderatssitzung informierte der zuständige Architekt über den aktuellen Sachstand der Baumaßnahme. So sei man bei Abbrucharbeiten in einem Bestandsgebäude auf Schadstoffe gestoßen. Deshalb musste man eine Spezialfirma beauftragen. Dies ist mit Mehrkosten verbunden. Außerdem verzögert sich

...