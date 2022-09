Royal Rangers feiern ihr 30-Jähriges

Weikersheim. 30 Jahre gibt es die Pfadfindergemeinschaft „Royal Rangers“ in Weikersheim. Gefeiert wird das am Sonntag, 11. September, auf der Wiese neben der Tauberphilharmonie. „Was 1992 mit einigen wenigen Kindern begann, ist mittlerweile zu einer großen, vitalen Gemeinschaft geworden. Gute Gründe, um am kommenden Sonntag zusammen zu feiern“, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor 30 Jahren wurden die Royal Rangers in Weikersheim gegründet. Mit einem Team, das aus vier Leitern und sechs Kindern bestand, war der Anfang bescheiden. Dies sollte sich jedoch in den kommenden Jahren sehr schnell ändern. Mittlerweile gibt es in Weikersheim circa 100 Kinder und Jugendliche, die von 25 Ehrenamtlichen betreut werden. Die Mitarbeiter haben viel Arbeit, aber auch sehr viel Spaß.