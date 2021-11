Rolle rückwärts im Schilderwald

Bad Mergentheim. Der Ortschaftsrat und die Bürger in Markelsheim haben sich durchgesetzt. Der Bad Mergentheimer Gemeinderat befürwortete mit großer Mehrheit eine Rolle rückwärts bei den Verkehrsregelungen, die im April aus der Ortsdurchfahrt eine durchgängige Vorfahrtsstraße gemacht hatten. In vielen Punkten lautete der Vorschlag des Ortschaftsrates: „Wiederherstellung des vormaligen Zustands“. Das passiert nun auch. Viele Verkehrsschilder werden wieder abgebaut, Mehrkosten inklusive. OB Udo Glatthaar sprach von einer Zwickmühle in der er sich jetzt befinde, weshalb er sich bei der Abstimmung über eine Rückkehr zu vielen alten Regelungen in Markelsheim enthalten werde. Die Empfehlung des Bauausschusses an den Gemeinderat lautete, die Beschlussvorlage des Ortschaftsrates zur Rückkehr zu Rechts-vor-Links-Regelungen an mehreren Stellen anzunehmen und umzusetzen.

