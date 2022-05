Roland Burger definiert seine Aufgabe

Buchen. Nach dem formellen Akt der Verpflichtung hat Roland Burger am Montagabend nun auch offiziell seine dritte Amtszeit als Bürgermeister der Stadt Buchen angetreten. In festlichem Rahmen würdigten zahlreiche Redner die Verdienste des 60-Jährigen um die Odenwald-Kommune und waren sich sicher, dass Burger auch in den kommenden acht Jahren alles dafür tun werde, um Buchen attraktiv zu halten und zukunftsfähig zu machen.

In seiner Ansprache gewährte das Stadtoberhaupt interessante Einblicke in die Bevölkerungsstruktur der Stadt. Aus den daraus resultierenden Erkenntnissen leitete er seine große Aufgabe für die nun begonnene dritte Amtszeit ab.

Ein Höhepunkt des Abends war die Vereinigung von Musikern aller Buchener Kapellen, die auf der Bühne unter anderem „Hoch Badnerland“ intonierten. mf

