Rettung aus dem Neckar

Bad Wimpfen. Drei Männer haben am Montagabend eine 17-Jährige aus dem Neckar bei Bad Wimpfen gerettet. Die junge Frau war am Abend in den Fluss gestürzt und drohte zu ertrinken.

Die Jugendliche rief lautstark um Hilfe und machte so Passanten auf sich aufmerksam. Ein 32-Jähriger und ein weiterer unbekannter Mann sprangen mit einem Rettungsring in den Neckar und schwammen zu der 17-Jährigen. Ein 62-Jähriger ließ ein Kanu zu Wasser und paddelte zu den drei Personen. Die 17-Jährige konnte sich am Boot festhalten und wurde von dem Kanuten zunächst an Land und dann von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Der heldenhafte Einsatz der drei Ersthelfer rettete ihr vermutlich das Leben. Die Polizei sucht nun noch nach dem Mann, der ebenfalls an der Rettung des Teenagers beteiligt war.