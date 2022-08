Resonanz auf 9-Euro-Ticket zwiegespalten

Odenwald-Tauber. Das Neun-Euro-Ticket im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) kam bei den Bürgern sehr gut an. Heftig wird darüber diskutiert, wie es ab September weitergeht. Nach drei Monaten läuft das Neun-Euro-Ticket in Deutschland aus. Doch wie stark und wofür nutzten es die Bürger in der Region? Eine Umfrage – unter anderem am Laudaer Bahnhof – sowie unter Experten gibt Einblicke.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Unterstützerin des Neun-Euro-Tickets ist Christine Wirsing. Die in Eltmann bei Bamberg wohnende Bahnfahrerin hat das Ticket zweimal gekauft und findet, „es ist eine super Sache“.

Es stelle für sie eine willkommene Ergänzung dar, auch im Hinblick auf die Umwelt. So habe sie öfter das Auto stehen gelassen und war deshalb beispielsweise auch am Laudaer Bahnsteig vor kurzem anzutreffen.