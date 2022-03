Renovieren und dann vermieten

Tauberbischofsheim. In deutschen Klein- und Mittelstädten stehen laut Immobilienverband Deutschland derzeit in 1A-Lagen rund 15 Prozent der Geschäfte leer. Das ist in Tauberbischofsheim nicht anders. Wirtschaftsförderin Dr. Sabine Münch erklärte nun gegenüber den FN: „In unserer Innenstadt stehen zwar auf den ersten Blick viele Läden leer. Wenn man jedoch genauer hinschaut, ist oft die Bausubstanz der Grund dafür. Dann ist der Laden also ohne vorherige Renovierung gar nicht vermietbar“.

Dazu warte man auf das neue Sanierungsgebiet und hoffe, dass Eigentümer dann zur Renovierung bereit sind – oder ihren Leerstand an einen renovierungswilligen Käufer „zu einem vernünftigen Preis“ verkaufen werden. Nur so, lautet ihre Überzeugung, „kann sich unsere Innenstadt entwickeln“.

