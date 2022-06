Relevant für Wertheimer Unternehmen

Wertheim. Bei einem Besuch der Firma Lenz informierten sich Sachverständige des Bundes für die Neuordnung der Berufsausbildung über die Aufgaben und Tätigkeiten von Glasapparatebauern.

Glas ist für die Wertheimer Wirtschaft wichtig. Vor 40 Jahren trat die Ausbildungsverordnung für Glasapparatebauer in Kraft. Aktuell arbeitet man an einer Neuordnung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den Beruf. Sitzungen der dafür verantwortlichen Gremien fanden auch in Wertheim statt. Einige Aspekte der Neuordnung würden kontrovers diskutiert, so die Beteiligten. Dazu gehört die Zusammenlegung der Ausbildung von Glasapparatebauern und Thermometerbläsern. Diese wird kritisch gesehen. Ein Grund dafür ist, dass für beide Berufe umfassendes Wissen nötig und eine Verbindung auch in der praktischen betrieblichen Ausbildung schwierig ist.