Igersheim/Harthausen. Dr. Manfred Wittenstein ist ein Glücksfall für den Mittelstand – regional wie bundesweit. Der Igersheimer Unternehmer hat in vielen Bereichen sichtbar seine Spuren hinterlassen. An diesem Freitag nun begeht er seinen 80. Geburtstag. Er ist ein Mann voller Ideen und Visionen. Sein Blick ist stets über den Tellerrand hinaus nach vorn gerichtet. „Ich bin nicht gefragt worden und musste frühzeitig Verantwortung übernehmen“, sagt der Jubilar. Zunächst habe er als gebürtiger Berliner wissen wollen, was sich an der Schnittstelle Ost-West tue. Doch letzten Endes habe es ihn immer wieder zurück ins Taubertal gezogen, wo er längst fest verwurzelt war. Er habe die Region schnell schätzen gelernt und bemerkt, dass sich hier etwas bewegen lasse. Die Menschen hier seien aufgeschlossen, leistungsfähig und kreativ.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1