Raser in Edelfingen und auf B 19

Bad Mergentheim/Würzburg/Wertheim. Die häufigsten Geschwindigkeitsverstöße wurden im vergangenen Jahr an folgenden stationären Anlagen im Stadtgebiet Bad Mergentheim festgestellt: In der Ortsdurchfahrt Edelfingen und in der 70er-Zone auf der B 19 zwischen Bad Mergentheim und Stuppach. Das war auch schon vor Corona so. Aufgrund der Pandemie sind die Einnahmen der Stadt aber deutlich gesunken. Die Stadt hat 2021 insgesamt rund 442 000 Euro eingenommen. Neue Technik wurde vergangenes Jahr angeschafft.

Mit neuer Technik aufgerüstet hat man auch in Wertheim. Hier wurde ein „Enforcement Trailer“, auf Deutsch „Vollstreckungs-Anhänger“, besorgt. In Würzburg sind neue stationäre Blitzer geplant.