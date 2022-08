Rätsel um ein Herz aus Fleisch

Buchen. Große Aufregung herrschte am Dienstag zwischen 8.30 und 10 Uhr auf dem Buchener Friedhof. Ein Besucher hat dort ein faustgroßes Herz aus Fleisch gefunden. Ob es sich um ein tierisches oder sogar menschliches Herz handelt, konnte noch nicht geklärt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachdem ein Mann, der regelmäßig das Familiengrab auf dem Friedhof gießt, die ungewöhnliche Entdeckung in der Nähe der Wasserstelle an der Dekan-Blatz-Straße machte, verständigte er die Stadtverwaltung. Den Bauhofmitarbeitern war der Fund ebenso ein Rätsel. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, ob es sich um ein menschliches oder tierisches Herz handelt, wurden die Polizei und das Veterinäramt verständigt. Das Herz wurde noch am Dienstag zur weiteren Untersuchung in ein Labor nach Karlsruhe gebracht.